Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3102538
Zee OdishaOdisha National-InternationalMohan Bhagwat: ହିନ୍ଦୁମାନେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କଣ ହେବ, ଏପରି କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ...

Mohan Bhagwat: ହିନ୍ଦୁମାନେ "ଲଢ଼ିବାକୁ" ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ...

ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନାହିଁ। ଏକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମୋହନ ଭାଗବତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:47 PM IST

Trending Photos

Mohan Bhagwat: ହିନ୍ଦୁମାନେ "ଲଢ଼ିବାକୁ" ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ...

Mohan Bhagwat on Bangladesh: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ର ମୁଖ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ RSS ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ସୀମାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମୋହନ ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ୧୨୫ ନିୟୁତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ିବେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ।

ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଟିଂରେ RSS ସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ ନିୟୁତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ବଢ଼ୁଥିବା ଖବର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତ ସମୟ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି।

ମୋହନ ଭାଗବତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖି ମୋହନ ଭାଗବତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତିଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନାହିଁ। ଏକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମୋହନ ଭାଗବତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ।

RSS ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଜାତିବାଦ ଉପରେ ବୟାନ: 
ମୋହନ ଭାଗବତ RSSର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଘରେ ଜାତି ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେକେହି ସରସଂଘଚାଳକ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ।

ଏହି ସମୟରେ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ RSS କୌଣସି କର୍ପୋରେସନରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏହାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଚାଲିଥାଏ। ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ RSS ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡାଏ। ଯଦି କେହି ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ବିବାଦକୁ ନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Mohan Bhagwat reaction on hindu
Mohan Bhagwat: ହିନ୍ଦୁମାନେ "ଲଢ଼ିବାକୁ" ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପରି କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ..
Chankayna Niti
ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍
india us trade deal
India US Trade Deal: ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ, ଜାଣନ୍ତୁ
Mangalore
Vijayapura Plane Crashed: ବଡ଼ ଖବର, ବିଜୟପୁରାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...