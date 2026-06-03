Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236466
Zee OdishaOdisha National-InternationalMojtaba Khamenei: ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଆମେରିକା ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

Mojtaba Khamenei: ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଆମେରିକା ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଶେଷରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେନେଟ୍ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଜତାବା ଖାମେନି କେବଳ ଜୀବିତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:54 AM IST

Trending Photos

Mojtaba Khamenei: ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଆମେରିକା ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

Mojtaba Khamenei:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଶେଷରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେନେଟ୍ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଜତାବା ଖାମେନି କେବଳ ଜୀବିତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଲିଖିତ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରରେ, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ
ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, କାଲି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନକୁ କଠୋର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ।

ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ:

  • ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା: ଇରାନକୁ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ।
  • ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା: ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ।
  • ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା: ଇରାନକୁ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।
  • ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ କେବଳ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।

ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ
ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଇରାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ, IRGC (ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ), କୁୱେତ, ଇରାକ, ବାହାରିନ ଏବଂ ଏରବିଲରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ସିରିଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। IRGCର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇରାନର କ୍ୱେଶମ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଛି।

Also Read: Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Also Read:Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Khan Sir Coaching
Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ
puri news
Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମ
Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...