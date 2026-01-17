Advertisement
India on Iran Situation: ଇରାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତ ନଜର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

India on Iran Situation: ଇରାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତ ନଜର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମଇଏ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୃତ୍ତିଗତ, ତୀର୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:55 AM IST

India on Iran Situation: ଇରାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତ ନଜର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

India on Iran Situation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମଇଏ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୃତ୍ତିଗତ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ନାବିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଇରାନରେ ରହୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟରେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।"

ଇରାନରେ ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ପତନ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 5 ରେ, ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଚବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ରିପୋର୍ଟର ଜବାବରେ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ, ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କଟକଣା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେରିକା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ।"

ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଛଅ ମାସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସହିଦ ବେହେସ୍ତି ଟର୍ମିନାଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଇରାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରତି-ପ୍ରସାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ୨୦୧୮ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛାଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିନା ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରିବହନ ନକରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

Prabhudatta Moharana

