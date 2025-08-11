Monsoon Session: ଆଜି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଆଶଙ୍କା, ଆସିବନି ଆୟକର ବିଧେୟକ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:40 AM IST

Monsoon Session: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଆଜି ବି ନିରନ୍ତର ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିହାରରେ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି  ସଂସଦରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏ ନେଇ କୌଣସି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ନଥିବା କହିଛି। 

ଲଗାତାର ଭାବେ ୧୫ ଦିନ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଜି ବି ଜାରି ରହିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧିରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଆଣିବାକୁ ଥିବା  ସଂଶୋଧିତ ଆୟକର ବିଧେୟକକୁ ମଧ୍‍ୟ ଆଜି ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଟ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି  ଲୋକସଭାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ବିଧେୟକ ୨୦୨୫, ଜାତୀୟ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ବିଧେୟକ ୨୦୨୫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଧେୟକ ୨୦୨୫ ଆଣିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 

ବିହାରରେ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ ଏବେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ନକରିଲେ ଏହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୟାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। 

ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ କମିାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇପିଆଇସି ନମ୍ବରରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିବା ଆଦି ବିଷୟକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଏହାପରେ  ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧି ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। 

କଂଗ୍ରେସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୨୫ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଥିବା ୩୦୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍‍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‍ ବ୍ୟାନର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

