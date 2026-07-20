Parliament Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ଯାଏଁ ଚାଲିବ

Monsoon Session: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ (ଜୁଲାଇ ୨୦) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । NEET-UG ପେପର ଲିକ୍, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବିବାଦ ଉଠିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ୫ଟି ବିଲ୍ ଆଣିବେ ସରକାର । ୧୮ତମ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ୫ଟି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଥିବା ଆୟକର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୬ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିବନ୍ଧନ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ ହୋଇପାରେ । FCRA ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ କାଗଜ ଲିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଗୃହର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।