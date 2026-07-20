Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ଯାଏଁ ଚାଲିବ

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିବନ୍ଧନ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ ହୋଇପାରେ । FCRA ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:57 AM IST
Parliament Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ଯାଏଁ ଚାଲିବ
Image Credit: NEET-UG ପେପର ଲିକ୍, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବିବାଦ ଉଠିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA Golden Boot: ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏମବାପ୍ ପୁଣି ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍
fifa final 202645 min ago
2
fifa final 20261 hr ago
3
Top 10 newsJul 19
4
Delhi PoliceJul 19
5
Lionel MessiJul 19