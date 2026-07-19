Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି(ଜୁଲାଇ ୨୦)ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେସଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:59 AM IST
Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
Image Credit: ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍! ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
India vs England ODI 20265:47 PM IST
2
Top 10 newsJul 18
3
FIFA President Gianni InfantinoJul 18
4
Odisha CM Mohan Charan MajhiJul 18
5
72nd national film awardsJul 18