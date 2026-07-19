Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ

Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି(ଜୁଲାଇ ୨୦)ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେସଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୂତ ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ସରକାର ୫ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ଏବଂ ୨ଟି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ସରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦର ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଛାୟା ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ସଂସଦକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।