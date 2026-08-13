Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ସମେତ ୧୧ଟି ଗୃହୀତ

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ମାତ୍ର ୯୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା; ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 13, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:46 PM IST
ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ସମେତ ୧୧ଟି ଗୃହୀତ
Image Credit: ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର: ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ
2
3
4
5