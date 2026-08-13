ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ସମେତ ୧୧ଟି ଗୃହୀତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖଣି ଓ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-୨୦୨୬ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଲ୍ । ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କାରଣରୁ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୧୩) ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସହିତ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ତାଙ୍କ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର 'ଶୁଦ୍ଧିକରଣ' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଲୋକସଭାରେ, ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପଢ଼ି ନଥିଲେ । ଶେଷ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଏପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସମଗ୍ର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦର କଥିତ ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଉନାହିଁ। ତଥାପି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଧବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ, କର, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଖଣି ଏବଂ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ସହିତ, ୧୨ଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ - ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ - ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଗତ ବୁଧବାର, ବିଦେଶୀ ଅବଦାନ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ (FCRA) ଏକ ମିଳିତ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା; ଏହି କମିଟିରେ ମୋଟ ୩୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ।
PRS ଲେଜିସଲେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକ ମାନକ ଗୃହ ବୈଠକ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧୪ ଘଣ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତଥାପି, ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା । ଲୋକସଭା ୯୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା। ସେହିପରି, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ୧୧୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାତ୍ର ୩୭ ଘଣ୍ଟା ୨୪ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ୭୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା।
ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକସଭାର ଉତ୍ପାଦକତା ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।