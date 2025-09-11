Air India Flight: ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ବୈଦୁତିକ ସମସ୍ୟା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

Trending Photos
Air India Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଗୁଡିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିମାନରେ ବୈଦୁତିକ ତୃଟି ସହିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂରେ ତୃଟି ଦେଖା ଦେବାରୁ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛଇ।
ବୋଇଂ ୭୮୭-୯ ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉଡ଼ାଣ ନମ୍ବର AI2380, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ଜଣେ ପିଟିଆଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କାମ କରୁନଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିମାନରେ ବସିବା ପରେ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକାରୁ ବିମାନ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।