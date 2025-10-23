ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିହାରକୁ ୨ ହଜାର ଟ୍ରେନ!

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଛଟ ପୂଜାର ଗହଳିକୁ ଦେଖି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଯେପରି କୌଣସି ହଇରାଣ ନହେବେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରୀମ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶବ୍ୟାପି ବିଭିନ୍ନ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ଯେମିତି ପୁଣିଥରେ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ସାରା ରେଳ ନେଟଓ୍ୱର୍କକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଯେମତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପାର୍ବଣରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଦେଶରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିହାର ପାଇଁ ୨,୨୨୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ୱାର ରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଭିଜନ, ଜୋନ୍ ଏବଂ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ସ୍ତରରେ ୱାର ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ମିନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନର ସ୍ଥିତି, ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବାସ୍ତବ ସମୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରହଣି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବର ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୭୦୦ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ୩,୦୦୦ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ଚାହିଦା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲରେ ଫିଡ୍ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରୁ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫୦ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫୦ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ମାଗଣା ଆରଓ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ରେଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ ଅମ୍ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଉନ୍ନତ ସେବା ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରୁ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ଛଟ୍ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ତାହାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧,୨୦୫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଛଟ ପର୍ବ ଭିଡ଼କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ, ୧,୬୯,୯୮୬ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ୬ ଟି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଙ୍କସନ, ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ, ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଶକୁରବସ୍ତି ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଯାହା କି ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତାରିଖ (ଦୀପାବଳିର ପରଦିନ ୦୧.୧୧.୨୦୨୪) ତୁଳନାରେ ୫.୬୨ ପ୍ରତିଶତର ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ, ୧,୭୧,୭୫୩ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ୬ ଟି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତାରିଖ (ଦୀପାବଳି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ୦୨.୧୧.୨୦୨୪) ତୁଳନାରେ ୭.୦୧ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧି।
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ୬ଟି ପାସିଂ ଟ୍ରେନ୍ ବାଦ୍ ଆଉ ୩୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଚଳାଚଳ କରିବାର ଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୭ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଏବଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ୧୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୨୨୦ଟି ବିହାରର ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ।
ବିହାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ନାମକ ଯାତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସୋନପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।