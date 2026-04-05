Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନାଲିଆଖି, କହିଲେ 'ୟେତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି'

Raghav Chadha: ରାଘବଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସଦରେ ପଞ୍ଜାବ ସହ ଜଡିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:34 PM IST

Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନାଲିଆଖି, କହିଲେ 'ୟେତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି'

Raghav Chadha: ରାଘବ ଚଢା ପୁଣିଥରେ ଆପ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ରେ ଥିବା ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଘବ ଚଢା ସଂସଦରେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ରେଲର ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ମୋର ଘର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ମାଟି, ମୋର ଆତ୍ମା।"

ପଞ୍ଜାବ ନେତାମାନେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ପଞ୍ଜାବର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା, ପଞ୍ଜାବ ସଭାପତି ଅମନ ଆରୋରା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର କୁଲଦୀପ ସିଂହ ଧାଲିୱାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ରାଘବ ସଂସଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଘବଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସଦରେ ପଞ୍ଜାବ ସହ ଜଡିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ।

 

ରାଘବ ଚଢା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଘବ ଚଢା ଗତକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆହତ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ ରହେ, ତେବେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ମନେ ହେବ। ତେଣୁ, ଏବେ କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି।" ପୂର୍ବରୁ, ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋତେ ନୀରବ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।" ଏହି କ୍ୟାପସନ ବ୍ୟବହାର କରି, ରାଘବ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

 

ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରଠାରୁ ରାଘବ ଚଢା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଘବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ରାଘବ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

