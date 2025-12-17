Winter Session: ଉଡ଼ାଜାହଜରେ ମୋବାଇଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ସାଂସଦଙ୍କ କ୍ଷୋଭ

Trending Photos
Winter Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜଗୁଡିକରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଦେଶର ସବୁ ଆକାଶରେ ନିରନ୍ତର ସେବା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେବା ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଂଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଦୟାନିଧି ମାରନ।ତେବେ ଦେଶରେ ଏଥିନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିକି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ହେଲେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିମାନରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନସପୋଣ୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ବିମାନରେ ଟ୍ରାନସପୋଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ବିମନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟ୍ରାନସପୋଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିମାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।