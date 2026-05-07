Biriyani Watermelon Case: ବିରିୟାନୀ ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ୪ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ

Biriyani Watermelon Case: ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାରିଜଣ ପୀଡିତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମୂଷାନାଶକ (ମୂଷାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାରେ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯାହା ତରଭୁଜ ନମୁନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
Trending Photos
Biriyani Watermelon Case: ୧୧ ଦିନ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇର ପାୟୁଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ 'ତରଭୁଜ'କୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ - ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତରଭୁଜରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନମୁନାର ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପ୍ରକାଶ ପରେ, ସମଗ୍ର ମାମଲା ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ତରଭୁଜରେ ବିଷ କିପରି ଗଲା। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନା ସମଗ୍ର ପରିବାର ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ୨୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଡୋକାଡିଆ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ପାୟୁଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଡୋକାଡିଆ (୪୪), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନସରିନ (୩୫), ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆୟେଶା (୧୬) ଏବଂ ଜୈନବ (୧୩) ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରିବାର ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପରେ ରାତି ୧ଟାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟିକୁ 'ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା' ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତରଭୁଜର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ହିଷ୍ଟୋପାଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାମଲାର ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାରିଜଣ ପୀଡିତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମୂଷାନାଶକ (ମୂଷାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାରେ) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯାହା ତରଭୁଜ ନମୁନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଏହି ବିଷ ତରଭୁଜ ଭିତରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲା? କେହି ଜାଣିଶୁଣି ତରଭୁଜରେ ବିଷ ଦେଇଛି କି? ନା ପରିବାର ନିଜେ ଏହାକୁ ଖାଇଥିଲେ? ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଏକ ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି।
Also Read: Bhubaneswar News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ
Also Read: Budh Gochar 2026: ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ୪ ରାଶିର ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ !