୧୩ ମହଲାରୁ କୋଠାରୁ ଖସି ପଡିଲା ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ ଏହି ଘଟଣା

Mumbai Dombivali: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡୋମ୍ବିଭାଲିର ଦେବୀଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ 'ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ?'। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ୧୩ ମହଲା କୋଠାର ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ। ସେହି କୋଠାରେ ରହୁଥିବା ଭବେଶ ମହାତ୍ରେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୁକ୍ଷେପ ନକରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ୧୩ ମହଲାରୁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଯୁବକଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ସେ ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥୁଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବାକୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କୁହାଯାଇପାରିବ।

