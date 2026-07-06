Mumbai Rains:ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Mumbai Rains: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (SDMA) ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି: ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, (SDMA) ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ ପାଗ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ଘରୁ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିବହନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ଦିନ: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆଇଏମଡି ମୁମ୍ବାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି: ଆଇଏମଡି ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ ଏବଂ ରାୟଗଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯାହା ଜଳବନ୍ଦୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଗମ୍ଭୀର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପାଣିପାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ଏଡାଇବାକୁ, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ, ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ମୌସୁମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବିକଶିତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି।