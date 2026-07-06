Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mumbai Rains:ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Mumbai Rains: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (SDMA) ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:50 AM IST
Mumbai Rains:ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Neymar Retirement: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର
Neymar Retirement1 hr ago
2
School closed1 hr ago
3
DCP Jagmohan Meena Resignation2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago