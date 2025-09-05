Mumbai on High Alert : ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଷାଣିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଧମକ...୩୪ଟି ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି ୪୦୦ କିଲୋ RDX
Mumbai on High Alert : ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଷାଣିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଧମକ...୩୪ଟି ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି ୪୦୦ କିଲୋ RDX

Mumbai on High Alert : ୧୦ ଦିନିଆ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଳିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିସର୍ଜନ ରୀତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:18 PM IST

Mumbai on High Alert : ୧୦ ଦିନିଆ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ସହିତ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଧମକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୩୪ଟି ଗାଡ଼ିରେ 'ହ୍ୟୁମାନ ବମ' ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଗତକାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ରେ ଏହି ଧମକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ବିସର୍ଜନ ରୀତି ସହିତ ହେବ।

ମେସେଜ ପଠାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିଜକୁ "ଲସ୍କର-ଏ-ଜିହାଦି" ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ୧୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ RDX ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା "୧ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ", ବୋଲି ଧମକରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଧମକ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧମକକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାଡ୍ (ATS) କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। "ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ବେସମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, କିଛି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ," ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରବାସୀ ଏନେଇ ସଜାଗ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

