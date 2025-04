Underwater Railway: ମାତ୍ର ଦୁଇଘଣ୍ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ, ସମୂଦ୍ର ତଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୦୦୦ କିମି ବେଗରେ ଦୌଡିବ ଟ୍ରେନ

Underwater Railway: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାରତରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଣେ ଦୁବାଇକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟି ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଟ୍ରେନ୍ ହେବ। ହଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହାଇପରଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲିଙ୍କ୍ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ କନସଲଟାନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତକୁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ତଳେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୁଳି ପରି ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ।

ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇର ଦୂରତା

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶପଥର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୯୨୮ କିଲୋମିଟର (୧୧୯୮ ମାଇଲ)। ସଡ଼କ ପଥରେ ଦୂରତା ୬୬୨୮ କିଲୋମିଟର (୪୧୧୮ ମାଇଲ) ଏବଂ ଦୁବାଇର ସଡ଼କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୩ ଦିନ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୨୧୭୦ କିଲୋମିଟର (୧୧୭୨ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍)। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୩.୫ ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପାଣି ତଳେ ରେଳ ଲିଙ୍କରେ ଚାଲିବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ହେବ। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରେଳ ସଂଯୋଗ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

A proposed underwater rail link between Dubai - Mumbai could reduce travel time to just two hours, (UAE's National Advisor Bureau Ltd) The high-speed train is expected to run at speeds between 600 km/h and 1,000 km/h, significantly improving connectivity between the two cities pic.twitter.com/B8m0xQieYS

— ICECUBE (@ICECUBE_BRANDS) April 18, 2025