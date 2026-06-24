Mumbai Rain: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

Mumbai Rain: ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବେ ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଟ୍ରାନ୍ସ-ହାର୍ବର ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
କୋପରଖୈରାଣ ଏବଂ ତୁର୍ବେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ତଳେ ମାଟି ଧସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରୁଟରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ, ସିଓନ ହାଇୱେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏଭରାର୍ଡ ନଗରରେ ସବୱେରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ବିଏମସି କହିଛି ଯେ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସବୱେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ବିଏମସି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ୫୬ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଉପନଗରରେ ୨୩ ମିମି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗରରେ ୩୩ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାତି ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପନଗରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଡିଭାଲିର ଚାରକୋପ୍ ସେକ୍ଟର-୧ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ୩୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଲାଡର MHB ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୮ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗଜଧରବନ୍ଧ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୬ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜୁହୁ ଡିସପେନସାରୀ ଏବଂ କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ର ନାରିଆଲୱାଡି ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଲଗାତାର ବର୍ଷା ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିବାବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଏବଂ ଉପକଣ୍ଠରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। BMC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।