Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mumbai Rain: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବେ ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଟ୍ରାନ୍ସ-ହାର୍ବର ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:03 AM IST
Mumbai Rain: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ମେସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ିଗଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାରଣ
FIFA 202656 min ago
2
Top 10 News Headlines Odisha1 hr ago
3
monsoon updates2 hrs ago
4
Bhubaneswar crime news3 hrs ago
5
top 10 news todayJun 23