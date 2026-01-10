ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ! ଧରିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Ayodhya Ram mandir: ଶନିବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରାଯାଇଥିସଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଆହଦ ଶେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୫ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେ ଶ୍ରୀନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କାଶ୍ମୀରୀ ଶାଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। କାହିଁକି ଆହଦ ଶେଖ ଏପରି କରିଥିଲେ? ସେନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଗୁଜବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କିମ୍ବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନମାଜ ପଢିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ସୁଫି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସୁଫି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଶିଶ ୱାର୍ସି ଯୁବକ କାଶ୍ମୀରୀ ବାସିନ୍ଦା ହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଶିଶ ୱାର୍ସି କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ସୀତା ରସୋଇ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ କେହି କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସୀତା ରସୋଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ସେ ମାନସିକ ବିକ୍ରୁତ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।"
ଭାରତୀୟ ସୁଫି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଶିଶ ୱାର୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ, ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ କିଏ ନେଇଥିଲା ତାହା ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କଶିଶ ୱାର୍ସି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରି, ପ୍ରଶାସନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ୧୫ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଂସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ହୋମ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଛି। ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଂସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, କିଛି ହୋଟେଲ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେରେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ଫୈଜାବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାମ ପଥ ଉପରେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ମଦ ଦୋକାନ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ପୌର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଂସ ଦୋକାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଶାସନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
