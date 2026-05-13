N. Rangasamy: ଏନ. ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

N. Rangasamy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଡୁଚେରୀ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ (ଏଆଇଏନଆରସି)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏନ. ରଙ୍ଗାସାମୀ ବୁଧବାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ କେ. କୈଳାସନାଥନ ରଙ୍ଗାସାମୀଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା
ରଙ୍ଗାସାମୀଙ୍କ ସହିତ, ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ମଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣ ରାଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଏ. ନମାସ୍ସିଭୟମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣ ରାଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ପୁଡୁଚେରୀର ଏକ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ୟାନାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବିନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି.ଏଲ. ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏନ. ରଙ୍ଗାସାମୀ କିଏ?
ଏନ. ରଙ୍ଗାସାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ (ଏଆଇଏନଆରସି)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅନନ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୂଳରୁ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
ରଙ୍ଗାସାମୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ
ଏନ୍. ରଙ୍ଗାସାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ୪, ୧୯୫୦ରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ନାଟେସନ କୃଷ୍ଣସାମୀ ଗୌଣ୍ଡର ରଙ୍ଗାସାମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନାଟେସନ କୃଷ୍ଣସାମୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ ଥିଲେ; ଏହି ଲାଳନପାଳନ ତୃଣମୂଳ ଶାସନ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା।
