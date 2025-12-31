Siliguri Corrider: ସିଲିଗୁଡି କରିଡରକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏଭଳି କହିଲେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Siliguri Corrider: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ ତେମଜେନ୍ ଇମ୍ନା ଅଲଙ୍ଗ୍ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକେନ୍ ନେକ୍ (ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର) କାଟିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଳା କାଟିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର କିଛି ମୌଳବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଡର ଉପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି।
ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ର ଘାଟୋଟକା ଏବଂ ହିଡିମ୍ବାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଟେମଜେନ୍ ବାଂଲାଦେଶର ମ radical ଳିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଘାଟୋଟକା ଏବଂ ହିଡିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଘାଟୋଟାଚାଙ୍କ ମା ହିଡିମ୍ବା ଆସାମ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଡିମାସା ଜନଜାତିର ଥିଲେ।
ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜଡିତ; ଆମେ ଭାରତୀୟ - ତେମଜେନ
ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତିରେ, ତେମଜେନ ଇମନା ଅଲଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ହେବ। ସେମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଆସି ଦେଖିବା ଉଚିତ; ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଚିକେନ୍ ନେକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଭୁଲ୍। ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଆମେ ଭାରତୀୟ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୁଲ; କିଛି ପାଗଳ ଲୋକ ଏହା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଘଟୋତ୍କଚ ଏବଂ ହିଡିମ୍ବା ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଗଳା କାଟିବା ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।"