/PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ...

PM Modi: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର (୨୬ ଜୁଲାଇ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାଇ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରି ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ୍ ଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି କିଏ?
ନ୍ଦନ ନିଲେକାନି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ(Aadhaar project)ର ସଫଳତାରେ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ UPI, FASTag ଏବଂ GST ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।
ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? IIT ରେ ପାଠପଢା କରିଛନ୍ତି:
ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ଜୁନ୍ ୨, ୧୯୫୫ ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ-ଅଫ୍ କଟନ୍ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ (IIT) ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥାଏ। ଏ-ହି କାରଣରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭରସା କରିଥିଲେ।