Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ...

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ...

PM Modi: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର (୨୬ ଜୁଲାଇ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:32 PM IST
PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mayurbhanj School Holiday:ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
Mayurbhanj School Holiday49 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
school holiday2 hrs ago
4
Kargil Vijay Diwas 202610:06 AM IST
5
Adhara Pana Ritual 20269:14 AM IST