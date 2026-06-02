NARCL Loan Settlement News: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ, ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାଧାନ! ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ NARCL ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

NARCL Loan Settlement News: ଉଠାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଋଣ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଖୋଲା ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବିଡିଂ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।
ପରଭେଶ ଭାଟସିଆନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ, ଜି ମିଡିଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
NARCL Loan Settlement News: ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେଟ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NARCL) ଏକ ବଡ଼ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଜୀ ନ୍ୟୁଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ୫୭୯ କୋଟିରେ ୨, ୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Agson Global Pvt. Ltd ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲା। ଋଣ ପରିଶୋଧ ନକରିବା କାରଣରୁ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPA ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାଟି ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ, ମାମଲାଟି ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ NCLAT ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଫଲ୍ଟ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ, ଏହି ଋଣକୁ NARCLକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣଦାତାଙ୍କ କମିଟିରେ NARCLର ଶତପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ NARCL ର ଋଣ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, NARCL ୨, ୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡିଫଲ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମାଧାନ କରିଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଉଠାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଋଣ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଖୋଲା ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବିଡିଂ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।
ଜୀ ମିଡିଆର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ Agson Globalର ସୋନିପତରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଏକର ଜମି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଡ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, NARCL କିମ୍ବା ଆଗସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବା ପରେ ଖବର ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ।