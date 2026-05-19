Crude Oil Prices Fall: ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ?

Crude Oil Prices Fall: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାର ପଥ ବାଛିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚାଇବା ମାତ୍ରେ, ବଜାରର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିଶ୍ୱ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଆମେରିକା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (WTI) ମୂଲ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହୋଇପାରେ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 09:31 PM IST

Crude Oil Prices Fall: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)-ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଣିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ)ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆକାଶଛୁଆଁ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ରୋକିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାରକୁ କିପରି ସ୍ଥିର କଲା?
ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ନିବେଶକ ମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୧୧ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା।

କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାର ପଥ ବାଛିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚାଇବା ମାତ୍ରେ, ବଜାରର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିଶ୍ୱ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଆମେରିକା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (WTI) ମୂଲ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି: ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ (OPEC ପ୍ଲସ) ରୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୮୦ ରୁ ଡଲାର ୮୫ ରେଞ୍ଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ।

ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଚାହିଦା: ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ମନ୍ଥର ରହେ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି?
ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (HPCL, BPCL, IOCL) ର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

