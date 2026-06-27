Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ରେକର୍ଡ

Pakistan Earthquake: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରୁ ବିଶ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST
Earthquake:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ରେକର୍ଡ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pm Modi: ଆଜିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କ
PM Modi2 hrs ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
top 10 news todayJun 26
5
FIFA 2026Jun 26