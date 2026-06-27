Pakistan Earthquake: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରୁ ବିଶ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଡେରା ଗାଜି ଖାନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ୫.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି,ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୮ଟା ୫୩ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେରା ଗାଜି ଖାନ ନିକଟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ କୋଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ,କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି?
ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ,ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି?
ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଖବର ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୁଧବାର, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ୭.୨ ଏବଂ ୭.୫ ତୀବ୍ରତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା,ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ଭେନେଜୁଏଲାର ଅନେକ ସହରରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ରହିଛି।