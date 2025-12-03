ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ IIM ରାୟପୁରରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର (IIM ରାୟପୁର) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MSME ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ SC-ST ହବ୍ (NSSH) ସହଯୋଗରେ "ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ମାଣ" ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛତିଶଗଡ଼ର SC/ST ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
IIM ରାୟପୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାରକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍କେଲେବଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ମଡେଲ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଏଥିରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟାର ସଂରଚିତ ତାଲିମ ଏବଂ ୧୮ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞ IIM ରାୟପୁର ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାରଣା-ଆଧାରିତ ଶ୍ରେଣୀ, MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 90 ରୁ 180 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ବାହାରିଯିବେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ବଜାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଏକ ସହାୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ଆଣିପାରିବ।