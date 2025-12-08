Prashasan Gaon Ki Ore: ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ' ଅଭିଯାନ

ଜନ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ୨୫, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ 'ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ' ପରିଚାଳିତ ହେବ
Prashasan Gaon Ki Ore: ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୫, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ 'ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଡିସେମ୍ୱର ୨୫ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ' ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ 5.0 ର ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରୁ ୩୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ତହସିଲ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। 'ଗାଁ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ' ଅଭିଯାନ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।
ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ୧୮, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ସୁଶାସନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସମେତ ପ୍ରଗତି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମର୍ପିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୧୯-୨୫, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ।
(୧) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିରରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
(୨) CPGRAM ରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
(୩) ରାଜ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
(୪) ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଡାଯାଇଥିବା ସେବା ସଂଖ୍ୟା
(୫) ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସେବା ପ୍ରଦାନ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା
(୬) ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିତ୍ର ସହିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବା
(୭) ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନର ସଫଳତା କାହାଣୀ
(୮) ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସାର କର୍ମଶାଳାର ବିବରଣୀ
ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉକ୍ତ କର୍ମଶାଳାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
