Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବଢିଲା ନୌସେନା ବଳ, ସାମିଲ୍ ହେଲା ୩ଟି ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ

'ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ' ଏବଂ ଆଜି, ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:38 PM IST
ବଢିଲା ନୌସେନା ବଳ, ସାମିଲ୍ ହେଲା ୩ଟି ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋ
Top 10 News Headlines24 min ago
2
Odia News44 min ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Yoga Day2 hrs ago
5
Jio Postpaid Plan6:27 AM IST