ବଢିଲା ନୌସେନା ବଳ, ସାମିଲ୍ ହେଲା ୩ଟି ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି ୩ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ । INS ଦୁନାଗିରି, INS ସଂଶୋଧକ ଓ INS ଅଗ୍ରୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି । ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମିତ ୩ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ । କୋଲକାତାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । 'ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ' ଏବଂ ଆଜି, ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେବଳ କିଣିବନି, ନିର୍ମାତା ବି ହେବ । ନିର୍ମାତା ହେଲେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରିବ ଦେଶ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ, ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଚ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (GRSE) 'ଡୁନାଗିରି' - ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚମ ଗାଇଡେଡ୍-ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ - ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। 'ଡୁନାଗିରି' ହେଉଛି ପୂର୍ବ INS ଡୁନାଗିରିର ଆଧୁନିକ ଅବତାର, ଏକ ଲିଆଣ୍ଡର-କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯାହା ୫ ମଇ ୧୯୭୭ ରୁ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌସେନାରେ ସେବା କରିଥିଲା। ଏହା P17A ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଯାହାକୁ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ଜାହାଜର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ୯୩ ମାସରୁ ୮୦ ମାସକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ଅଧୀନରେ ମୋଟ ସାତୋଟି ନୀଳଗିରି-କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ, INS ନୀଳଗିରି, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 'ହିମଗିରି' ଏବଂ 'ଉଦୟଗିରି' ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତାରାଗିରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ, ଏବେ ଦୁନାଗିରିର ପାଳି।
ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ
ଏହି ସମସ୍ତ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହାକୁ ଜାହାଜ-ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ-ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ବାରାକ-୮ ଦୀର୍ଘ-ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠ-ରୁ-ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଆଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବନ୍ଧୁକ, ସ୍ୱଦେଶୀ 'ବରୁଣାସ୍ତ୍ର' ଟର୍ପେଡୋ, ସବମେରିନ୍-ବିରୋଧୀ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଆଧୁନିକ ସୋନାର, ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଡାର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଉପକରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୬,୭୦୦ ଟନ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ନଟ୍ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଶତ୍ରୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ମୁକାବିଲା
ଶତ୍ରୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆଣ୍ଟି-ସବମେରିନ୍ ୱାରଫେୟାର (ASW) ଶ୍ୟାଲୋ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୨୦୧୯ ରେ ୧୬ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦିଆଯାଇଥିଲା; କୋଚିନ୍ ସିପୟାର୍ଡରେ ଆଠଟି ଏବଂ GRSEରେ ଆଠଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଆଗ୍ରା ମଧ୍ୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, INS ଅର୍ନାଲା, INS ଆଣ୍ଡ୍ରୋଥ୍, INS ମାହେ, ଏବଂ INS ଅଞ୍ଜଦୀପ ପୂର୍ବରୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଜାହାଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ସବମେରିନ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ହାଲୁକା ଟର୍ପେଡୋ, ଏକ ୩୦mm ନୌସେନା ବନ୍ଧୁକ, ହଲ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସୋନାର୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗଭୀରତା ସୋନାର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜାହାଜ ୨୫ ନଟ୍ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩,୩୦୦ କିଲୋମିଟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସର ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହା ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।
ସନ୍ଧାୟକର ଭୂମିକା
ଆଧୁନିକ ସର୍ଭେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ତଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ଏବଂ ଜଳଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସର୍ଭେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ନୌଚାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୌଚାଳନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୧୮ରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ସର୍ଭେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, INS ସନ୍ଧାୟକ ଏବଂ INS ଡିରେକ୍ଟର ୨୦୨୪ ରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ INS ଇକ୍ଷକ ୨୦୨୫ରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ବଡ଼ ସର୍ଭେ ଜାହାଜ, ସନ୍ଧାୟକ, ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସାମିଲ ହେବା ପରେ, ସନ୍ଧାୟକ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନୌଚାଳନକୁ ସହଜ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।