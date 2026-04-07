Bharatiya Rashtrawadi Party: ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଢିଲେ ନୂଆ ଦଳ

Bharatiya Rashtrawadi Party:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଡକ୍ଟର ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁ ନିଜର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ନୂତନ ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି କୁହାଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦିନ କୌର ତାଙ୍କର ନୂତନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଲେ ଏହି ସୂଚନା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। "ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି।" ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯାହା ସମାନ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିବା। ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ତା'ର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।
କୌର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା କାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସରକାର ହେବ।