ଦେଶରେ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:32 PM IST
  • ସର୍ବାଧିକ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କେବଳ ୩
  • ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
  • ଏଲ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ. ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୮ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି
  • ଚଳିତ ବର୍ଷ   ୩୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି
  • ୮୩୬ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୬୩୯ ଜଣ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି
  • ମୋଦୀ ସରକାର ୨୦୨୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାପ ାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ୧୧ ରହିଛି। ସେଥିରୁ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ୬ ଥିଲା  ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବାଧିକ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ୬ରୁ ୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର, ସୁକମା ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା େବାଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୮ ରୁ ୧୧କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳନାଗତ ସଫଳତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୩୧୨ ଜଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୮୩୬ ଜଣ ଏଲ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ. କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧,୬୩୯ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପଲିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତିର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନକ୍ସଲ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତିରେ ସଠିକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଧାରିତ ଏବଂ ଲୋକ ଅନୁକୂଳ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (ଏଲ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ.) ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଶୀର୍ଷ ନେତା ତଥା ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ଘୃଣ୍ୟ ବିଚାରଧାରାର ମୁକାବିଲା କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକଦା ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ" ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ନକ୍ସଲବାଦ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ନେପାଳର ପଶୁପତି ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ୧୨୬ ଟି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ; ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ୬ ଟି 'ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ଦେଶରେ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
