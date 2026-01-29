Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3090727
Zee OdishaOdisha National-InternationalNaxal Encounter: ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

Naxal Encounter: ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47, ଏକ ୯ ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:37 PM IST

Trending Photos

Naxal Encounter: ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

Naxal Encounter: ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଡିଆରଜି ଟିମ୍ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47, ଏକ ୯ ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜାପୁର-ସୁକମା ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। 

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ​​ଯେ, ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫେରାର ହେବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେତୁ ଏହି ଅପରେସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ରଣନୀତି ସହିତ କରାଯାଉଛି। ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି, ଉଦ୍ଧାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Mercury transit 2026: ଗ୍ରହ ରାଜକୁମାର ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ, ୫ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ

Also Read- AIIMS Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦରମା...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

naxal encounter
Naxal Encounter: ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ SCB ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା
rg kar case
RG Kar Case: ଆରଜି କର ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ !
AIIMS Recruitment 2026
AIIMS Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦରମା...
Bangladesh crisis
Bangladesh Crisis: ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ଭାରତ