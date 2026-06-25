Add Zee Business As A Preferred Source
App

Emergency 1975: NCERTର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିବେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ...

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟ କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:53 PM IST
Emergency 1975: NCERTର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିବେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏହି ଦେଶ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ ଆଉଟରେ ପ୍ରବେଶ
FIFA 20261 hr ago
2
earthquake1 hr ago
3
earthquake1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Monsoon 20262 hrs ago