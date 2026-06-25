Emergency 1975: NCERTର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିବେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ...

Emergency 1975: ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP 2020) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (NCERT) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୯୭୫ ମସିହାର ‘ଜରୁରୀକାଳ’ (Emergency) ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସାମିଲ କରିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟ କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।
କାହିଁକି କରାଗଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ NCERT ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ।
୯ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ’ଣ ପଢ଼ିବେ?
ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି
- ୨୫ ଜୁନ୍ ୧୯୭୫ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି: ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳ ଘୋଷଣାର କାରଣ ଓ ଘଟଣାକ୍ରମ।
-ନାଗରିକ ଅଧିକାରର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ: ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥଗିତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ସେନ୍ସରଶିପ୍ ଓ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ।
-ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃସ୍ଥାପନା: ୧୯୭୭ରେ ଜରୁରୀକାଳର ଅବସାନ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନର୍ବାପସିର କାହାଣୀ।
ରାଜନୈତିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା:
NCERTର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ:
NCERT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ଓ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ CBSE ଏବଂ NCERT ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।