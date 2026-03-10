Advertisement
NCERT ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିବାଦ: ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏନସିଇଆରଟି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:20 PM IST

NCERT: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଏନସିଇଆରଟି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ, 'ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସୋସାଇଟି: ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ୍,' ଗ୍ରେଡ 8 (ଭାଗ II) ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା' ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟ IV ଥିଲା। NCERT ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ IV ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।"

ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। NCERT ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସଠିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"

ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶ
ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ NCERT ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ୮ମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କପି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ "ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି" ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶରେ NCERT ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦୀୟ NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।

ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କୁହାଯାଇଛି, "NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ 'ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସୋସାଇଟି: ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ୍' ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଏହାକୁ (NCERT) ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ। 'ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା' ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ।"

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

NCERT ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିବାଦ: ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏନସିଇଆରଟି
