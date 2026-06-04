Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237403
Zee OdishaOdisha National-Internationalfirst model border village: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

first model border village: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ମାତ୍ର 91 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ "ମଡେଲ୍ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ବୁଧବାର ଦିନ ୧୬୭୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁମୁର ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

first model border village: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

first model border village: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ମାତ୍ର 91 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ "ମଡେଲ୍ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ବୁଧବାର ଦିନ ୧୬୭୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁମୁର ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏଲଜି ସକ୍ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁକୁ "ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ୨୪ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଚୁମୁର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ "ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" (VVP) ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଲଦାଖର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୃହ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତ କରିବା।

ଚୀନ ସୀମାରେ ୯୧ ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ଚୁମୁର
ଚୁମୁର, ମାତ୍ର 24 ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାନ୍ତ ବସତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଶ୍ମିନା ଛେଳି ପାଳନ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥାଏ।

ଏହାର ଛୋଟ ଆକାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଗାଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପାଗ, କଷ୍ଟକର ପଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଗରିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କେବଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ।

Add Zee News as a Preferred Source

୨୪ଟି ଘର, ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ହୋମଷ୍ଟେ ସୁବିଧା
ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ସମସ୍ତ ୨୪ଟି ପରିବାରକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଠୋର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାପଜ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ କାନ୍ଥ ସହିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଘର ମିଳିବ।

Also Read: Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Also Read: Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Oil Factory Fire
Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
delhi fire news
Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
BRICS summit
Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
top 10 news today
Top 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍