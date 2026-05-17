NEET Paper Leak Case: NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ୧୪ ଦିନିଆ ହେପାଜତରେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଙ୍କ ସହଯୋଗୀ

Zee OdishaOdisha National-InternationalNEET Paper Leak Case: NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ୧୪ ଦିନିଆ ହେପାଜତରେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଙ୍କ ସହଯୋଗୀ

NEET Paper Leak Case: NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, CBI ଦେଶର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଖାନତଲାସି ଚଳାଇ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଲାପଟପ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଜିନିଷଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 17, 2026, 02:22 PM IST

NEET Paper Leak Case: ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ NEET ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)ର ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣେର NTA ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେଙ୍କୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପଛରେ ସହ-ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ପି.ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ପେପର ଲିକ୍ ର "କିଙ୍ଗପିନ୍" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, CBI ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ କହିଛି ଯେ ମନୀଷା ମାନ୍ଧାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ସାରା ଏକକାଳୀନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି CBI କହିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ମାନ୍ଧାରେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନ୍ଧାରେଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା "ଅବୈଧ"।

ଶନିବାର ପ୍ରକାଶିତ CBI ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ଧାରେ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ, ସେ ମେ ୧୪ ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୁଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମନୀଷା ୱାଗମାରେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଣେ ବାସଭବନରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସମୟରେ, ସେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟବୁକରେ ଲେଖିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, CBI ଦେଶର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଖାନତଲାସି ଚଳାଇ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଲାପଟପ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଜିନିଷଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର କଥିତ ପେପର୍ ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ CBI ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନାସିକ, ପୁଣେରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ନଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିସ୍ତୃତ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ୭ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣେର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ରସାୟନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିବିଆଇ କହିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ NEET UG-2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

