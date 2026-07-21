PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ବିବାଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଡ଼ା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳର 'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ' ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବାବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ "ମହାପାପ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଅପରାଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ।
'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ' ବୈଠକ ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ୍ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
PM Honble PM Shri @narendramodi Ji has informed NDA Parliamentary that strongest possible steps are being taken to protect the interest of the students. And farmer's interests are protected in all the Free Trade Agreements with various countries. pic.twitter.com/1jVrfVtky5
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 21, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର୍ ଲିକ୍ ରୋକିବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ସମାଜର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।