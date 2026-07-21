Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ବିବାଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଡ଼ା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳର 'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ' ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବାବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ "ମହାପାପ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:46 PM IST
PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ବିବାଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Voter List Revision: ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ
Odisha panchayat election1 hr ago
2
Employment news2 hrs ago
3
Single check in process3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Odia News5:35 AM IST