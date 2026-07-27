Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଝଡ଼, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ!

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଓ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦମନ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 27, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:19 AM IST
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଝଡ଼, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
weather report1 hr ago
2
Adhara Pana Ritual 2026Jul 26
3
top 10 news todayJul 26
4
CWG 2026Jul 26
5
PM ModiJul 26