Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଝଡ଼, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ INDIA ମେଣ୍ଟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଘେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଓ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦମନ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦନରେ ବାରମ୍ବାର ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଉଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
Union Minister Dr Jitendra Singh to move for leave to introduce the Bill to amend the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, during today's monsoon session of the Parliament.
If the bill is introduced, he will move that the bill to amend the aformentioned… pic.twitter.com/VRlA3FHpfV
— ANI (@ANI) July 27, 2026
ଏପଟେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାଧା ପୋଷାକରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ?
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ‘ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷା (ଅନୁଚିତ ସାଧନର ରୋକଥାମ) ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ–୨୦୨୬’ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ, ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସଟିଏଫ୍ ଗଠନ, ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଦୈନିକ ଶୁଣାଣି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲର ସମାଧାନ, ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଭଳି କଠୋର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜିର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ବେଶ୍ ଉତ୍ତାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦିନସାରା ତର୍କବିତର୍କ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।