Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET Paper Leak Update: ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

NEET Paper Leak Update: ୩ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା CBI ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ୯୪ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ NTA ର ତିନି ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିପରି ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:09 PM IST
NEET Paper Leak Update: ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
Image Credit: ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5