NEET Paper Leak Update: ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

NEET Paper Leak Update: NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି । ଯାହା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା, ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏବେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। NEET-UG ୨୦୨୬ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଟିମ୍ ୯୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି କରିଛି । ଉକ୍ତ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ କହିଛି ଯେ, NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜର ସ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ।
CBIର ୯୪ ପୃଷ୍ଠାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, NTAର ତିନି ଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ତିନି ଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି; ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ । ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୀଷା ମାନ୍ଧାରେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୀଷା ହାବଲଦାର। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ NCERT ପୁସ୍ତକରୁ ଲିକ୍ କରିବା । CBI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ମଡରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଏହି ତିନି ଜଣ NTA ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜର ସ୍ଲିପ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ NCERT ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ପେପର ଲିକ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ; ସେମାନେ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସମେତ କୋଚିଂ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ସେମାନେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କରିଥିଲେ।