Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତ୍ରକୁ ନେଇ BJPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତ୍ରକୁ ନେଇ BJPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅମିତ ଶାହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP-2020)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟନ, PM SHRI ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିସ୍ତାର, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:09 AM IST
Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତ୍ରକୁ ନେଇ BJPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
imd rain alert1 hr ago
2
gujarat flood1 hr ago
3
CM Mohan MajhiJul 25
4
Odisha newsJul 25
5
top 10 news todayJul 25