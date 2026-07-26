/Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତ୍ରକୁ ନେଇ BJPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Dharmendra Pradhan Resignation: ନୀଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ କୌଣସି ପଦବୀଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏହି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୀଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅମିତ ଶାହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP-2020)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟନ, PM SHRI ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିସ୍ତାର, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି।
भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।
मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm
— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026
ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ କେତେକ ସମୟରେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାନୁସାରେ, ନୀଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଘୋଷଣାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିସହ ଯୁବମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସୁଯୋଗ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନେଇନପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୀଟ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ନୂତନ ସୁଧାର ଆଣିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେଥି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।