Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3232362
Zee OdishaOdisha National-InternationalNEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

NEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

NEET UG 2026: କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

NEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

NEET UG 2026: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) କିମ୍ବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET (UG) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । "ଯେଉଁ ଦିନଟି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦିନରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ NEET ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ, ୫୫୧ ସହରରେ ୨.୨୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ନଅ ଦିନ ପରେ, ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମଇ ୧୨ରେ NEET (UG) ୨୦୨୬ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୧ ତାରିଖରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ NEET (UG) ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ବର୍ତ୍ତମାନ NTA ମାମଲାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ସହର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NEET (UG) ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Also Read- Saraswati Yog 2026: ବୁଧଙ୍କ ଚଳନରୁ 'ସରସ୍ୱତୀ ରାଜଯୋଗ', ୬ଟି ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ !

Also Read- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

neet ug 2026
NEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !
Dharmendra Pradhan NEET paper leak
ନୀଟ୍ ପରିକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ...
weather updates
Weather Updates: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ !
Odisha news
Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଇଆଇସି ନିଲମ୍ବିତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର