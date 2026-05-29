NEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

NEET UG 2026: କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।
NEET UG 2026: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) କିମ୍ବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET (UG) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । "ଯେଉଁ ଦିନଟି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦିନରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ NEET ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ, ୫୫୧ ସହରରେ ୨.୨୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ନଅ ଦିନ ପରେ, ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମଇ ୧୨ରେ NEET (UG) ୨୦୨୬ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୧ ତାରିଖରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ NEET (UG) ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ NTA ମାମଲାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ସହର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NEET (UG) ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
