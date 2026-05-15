NEET UG Exam: NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍‌, କହିଲେ...

NEET UG Exam: ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଜାଣିବା ପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତୁରନ୍ତ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ। ୨୦୨୭ ପରୀକ୍ଷାରେ OMR ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ:
୧. ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ OMR ସିଟ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ।
୨. ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଭିତରେ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ।
୩. NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସହର ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ପାଇବେ।
୪. ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
୫. ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି କରିବେ।
୬. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନପଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
୭- ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ।
୮- ସିବିଆଇ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।