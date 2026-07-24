NEET-UG 2026 Paper Leak:NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ

NEET-UG 2026 Paper Leak:(NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ର ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସଂସ୍କାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଧାରଣାରତ କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବାରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ:
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜବାବଦେହିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିବ।