Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET-UG 2026 Paper Leak:NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ

NEET-UG 2026 Paper Leak:(NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ର ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:05 PM IST
NEET-UG 2026 Paper Leak:NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା, NTAର ୪୭ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା RI
Odisha vigilance51 min ago
2
road accident1 hr ago
3
Entertainment News3 hrs ago
4
NEET paper leak issue10:30 AM IST
5
Vande Mataram Bill9:45 AM IST