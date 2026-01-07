Advertisement
Neha Singh Rathore: ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ...

 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେହା ରାଠୋରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନେହା ରାଠୋରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:01 PM IST

Neha Singh Rathore: ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟୀକା ନେହା ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବାରାଣସୀର ଲଙ୍କା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗମ୍ଭୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର(FIR) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋର ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ବିବାଦୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ, ନେହା ସିଂହ ରାଠୋର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ନେହା ରାଠୋର କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ନେହା ସିଂହ ରାଠୋର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ନେହା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୋର ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।" ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେହା ରାଠୋରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନେହା ରାଠୋରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
 

ସରକାର ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍:
ଏହି ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ତାଗିଦ୍ ଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

Priyambada Rana

