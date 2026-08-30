Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନେପାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହକୁ ଦିଆଯିବ ସମାଧି

ଏହି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାର କୌଣସି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରୁ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:24 PM IST
ନେପାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହକୁ ଦିଆଯିବ ସମାଧି
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପତ୍ନୀ-ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ନଦେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
2
3
4
5