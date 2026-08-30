ନେପାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହକୁ ଦିଆଯିବ ସମାଧି

Nepal disaster: ନେପାଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମାଟି ଓ ମଲବା ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାର କୌଣସି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରୁ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ରେ ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟର ରାସୁୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ବନ୍ୟା ପରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ନେପାଳର ଚିତୱନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଓ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।
ମୃତଦେହ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ଜାଗା
ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚିତୱନର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତଦେହ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ ଘରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଶେଷ ହୋଇଯିବାରୁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧି ଦେବା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ରଖାଗଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ସମାଧି ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବ DNA ସାମ୍ପଲ୍
ତେବେ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହକୁ ସମାଧି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତଦେହର DNA ସାମ୍ପଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଓ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ DNA ସହ ମୃତଦେହର DNA ମେଳ ଖାଏ, ତେବେ ସେହି ମୃତଦେହକୁ ସମାଧିସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ।
୧.୫ ମିଟର ଗଭୀର ଗାତରେ ଦିଆଯିବ ସମାଧି
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହର DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସମାଧି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ମିଟର ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ DNA ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶେଷ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ ମୃତଦେହ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଥିବା ବିଶେଷ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି। ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ସମାଧି ଦିଆଯିବ।
ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ସହ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯିବ। ସେଥିରେ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ। ସମାଧି ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ DNA ସାମ୍ପଲ୍
ନିଖୋଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର DNA ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି DNA ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହର DNA ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ।
DNA ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଓ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ମୃତଦେହକୁ କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।
ପ୍ରଶାସନ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନେପାଳରେ ଏବେ ବି ୨୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।