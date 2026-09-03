Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କଲା ୧୨୦୦

Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ନେପାଳର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀ ଏବଂ ଭୂତଳ ପାୱାରହାଉସ କୂଳରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:21 AM IST
Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କଲା ୧୨୦୦

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
East Coast Railway: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନରେ ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍
2
3
4
5