Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କଲା ୧୨୦୦

Nepal Flash Flood Death Toll: ନେପାଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ନେପାଳର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀ ଏବଂ ଭୂତଳ ପାୱାରହାଉସ କୂଳରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ୪୨୧୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚିତୱାନରୁ ୩୪୮ , ନବଲପରାସୀ ପୂର୍ବରୁ ୨୧୭,ନବଲପରାସୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ୨୦୨, ନୂଆକୋଟରୁ ୧୫୫,ରାସୁୱାରୁ ୧୫୫, ଗୋରଖାରୁ ୬୯, ଧାଡିଙ୍ଗରୁ ୬୦ ଏବଂ ତାନାହୁରୁ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୩୮ଜଣ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି।
ନେପାଳ ସେନା ସମେତ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ୧୧,୯୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୧,୩୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରସୁୱାରେ ଭୋଟେକୋଶି ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ହିମାଳୟରେ ଏକ ବରଫ ପଥର ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପର୍ବତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
ନେପାଳ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ୧୧୨୩ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଶବଦାହ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପଶୁପତି ଆର୍ଯ୍ୟଘାଟରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଡଜନେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ,ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିବ୍ଦତର ଗାଇରୋଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟିରେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ୫୪୧ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ।