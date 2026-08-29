Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ୬୨୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Nepal Flash Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୨୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ସନ୍ଧାନ ଦଳ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:37 AM IST
Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ୬୨୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
2
3
4
5