Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ୬୨୩ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Nepal Flash Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୨୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ସନ୍ଧାନ ଦଳ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ନେପାଳ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଚିତୱାନରେ ୨୩୩ ଏବଂ ନବଲପରାସୀ ପୂର୍ବରେ ୧୫୮ ସମେତ ୬୧୬ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ଭୋଟେକୋଶି ଏବଂ ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଗୋର୍ଖା, ଧାଡିଂ ଏବଂ ନୁୱାକୋଟରେ ମିଳିଥିବା ଡଜନେ ପୀଡିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନେପାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୫୧୧ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ ୬୩୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜିନହୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ୫୫୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୩୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବଞ୍ଚିଥିବା ନୁୱାକୋଟ ଏବଂ ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ୨୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୪,୮୧୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।