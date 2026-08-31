Nepal Flood Death Toll: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୯୦୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ !

Nepal Flood Update: ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୯୦୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୪୨୪୭ ଜଣ ଲୋକ ଏଯାଏ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ୧୦ ହଜାର ୪୫୧ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ୬୧୮ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଣି, କାଦୁଅ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଏକ ସ୍ରୋତ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେପାଳର ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି । ଏଥିସହ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୩୪ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୦୩ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
NDRRMA ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିତୱାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୭୨, ନବଲପରାସୀ ପୂର୍ବରୁ ୧୮୪, ନବଲପରାସୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ୮୨ ଏବଂ ଗୋରଖା ଜିଲ୍ଲାରୁ ୫୮ଟି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ନୂଆକୋଟରେ ୫୨ଟି, ଧାଡିଙ୍ଗରେ ୫୦ଟି, ତନାହୁନରେ ୩୬ଟି ଏବଂ ରସୁୱାରେ ୧୩ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରୁ ଆଉ ୪ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରେ ମିଳିଥିବା ମୋଟ ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏନଡିଆରଆରଏମଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନହୁଏ ତେବେ ଶବ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏନଡିଆରଆରଏମଏ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୯୨ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୪,୨୪୭ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଭୋଟେ କୋଶୀ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୯୩୩ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦଳ ନିରନ୍ତର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେପାଳ ସେନା, ନେପାଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମୋଟ ୨୬୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫୬ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୦,୪୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ୨୫୨ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ୩,୩୪୪ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।