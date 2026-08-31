Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood Death Toll: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୯୦୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ !

NDRRMA ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିତୱାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୭୨, ନବଲପରାସୀ ପୂର୍ବରୁ ୧୮୪, ନବଲପରାସୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ୮୨ ଏବଂ ଗୋରଖା ଜିଲ୍ଲାରୁ ୫୮ଟି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ନୂଆକୋଟରେ ୫୨ଟି, ଧାଡିଙ୍ଗରେ ୫୦ଟି, ତନାହୁନରେ ୩୬ଟି ଏବଂ ରସୁୱାରେ ୧୩ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 31, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:19 PM IST
Nepal Flood Death Toll: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୯୦୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ !
Image Credit: ଏନଡିଆରଆରଏମଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଇନଷ୍ଟା ଲାଇଭରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା
2
3
4
5