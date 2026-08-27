Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା,୧୬୨ ମୃତ

Nepal Flash Flood: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନେପାଳର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:18 AM IST
Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା,୧୬୨ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: କମିଲା ନା ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍?ଜାଣନ୍ତୁ
2
3
4
5