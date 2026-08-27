Nepal Flash Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା,୧୬୨ ମୃତ

Nepal Flash Flood: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନେପାଳର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେପାଳରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ବୁଧବାରର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ତିବ୍ଦତର ଏକ ହିମବାହରେ ଗଚ୍ଛିତ ପାଣି ହଠାତ୍ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୋଟେକୋଶିର ଶାଖା ନଦୀ ଲାହେଣ୍ଡେ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଜଳର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହ ନେପାଳ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରସୁୱାଗାଧିର ତିମୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବନ୍ୟା ଶହ ଶହ ଘର ଏବଂ ବସତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ପୋଲ ଭାସି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନେପାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା।
ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଦି କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବରକାଗଜ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦୫ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ୧୬୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତିବ୍ଦତ ଦେଇ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ବୁଧବାର ସକାଳେ ଭୂମି କମ୍ପିତ ହେବା ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ,ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୂଆଁର ମେଘ ଭଳି ଏକ ପାଣିର କାନ୍ଥ, ଉପରୁ ତିମୁର ବଜାର ଆଡକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। "ଏହା ଏକ ବନ୍ୟା ଥିଲା," ଧୁଙ୍ଗାନା କହିଛନ୍ତି, "ଯାହା ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ପରି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଧୁଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡଜନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କଷ୍ଟମ୍ସ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 300 ରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଭାସି ଯାଇଥିଲା।" ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୟାଫ୍ରୁବେସିରୁ ବନ୍ୟା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଭାସି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ, ପଶୁ, କୋଠା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବନ୍ୟା ନଅଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୧୯ଟି ମୋଟେରବଲ ସେତୁ ଏବଂ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରାଜପଥ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ମିଳିନଥିଲା।