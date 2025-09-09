Nepal Protest: ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଓଲି! ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2914932
Zee OdishaOdisha National-International

Nepal Protest: ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଓଲି! ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର ଡଜନ ଡଜନ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

Nepal Protest: ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଓଲି! ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଦୁବାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର ଡଜନ ଡଜନ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡି ଦୁବାଇ ଯିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଆଇପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (TIA)ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନେତା ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ TIAର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ନେତାମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା VIP ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ୨୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳି ମାଡରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି, କୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଦମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନାଗରିକ ଅସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Rain in Odisha: ବର୍ଷା ଜଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
vice president election
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ, ବିରତ ରହିବେ ବିଜେଡି ସହ ଏହି ତିନି ଦଳ
Odisha news
Odisha News: ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬୫୦ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Gen-Z Protest
Gen-Z Protest: ନେପାଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଲାଣି ୨୦ ଜୀବନ
;