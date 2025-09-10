Nepal Gen-Z protest: ଆମେ ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ,ନେପାଳ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2915743
Zee OdishaOdisha National-International

Nepal Gen-Z protest: ଆମେ ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ,ନେପାଳ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ଏବଂ କଥିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସେ ସୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:47 AM IST

Trending Photos

Nepal Gen-Z protest: ଆମେ ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ,ନେପାଳ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ

Nepal Gen-Z protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ଏବଂ କଥିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ନେପାଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - "ଆଜି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ନେପାଳର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳରେ ହିଂସା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ନେପାଳର ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ନେପାଳର ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛି।"

ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ 400 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ରବି ଲାମିଛାନେ, ବାଲେନ୍ ଶାହ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅଶୋକ ରାଜ ସିଗଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Siachen
ସିଆଚିନରେ ହିମସ୍ଖଳନ, ୩ ଯବାନ ସହିଦ
Swachh Vayu Sarvekshan Awards
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ: ୩ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବର୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଅନୁଗୁଳ
Nepal Protests
ନେପାଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଜେଲ୍ ରୁ ଫେରାର ହେଲେ ୧୪୩୨ କଏଦୀ
Top 10 news
FM ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍‍, ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ୧୦ ଖବର
Srimandira
Srimandira: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ
;