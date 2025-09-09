Gen-Z Protest: ନେପାଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଲାଣି ୨୦ ଜୀବନ

Trending Photos
Gen-Z Protest:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ଜେନେରେସନ-ଜେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନେପାଳ କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନେପାଳରେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୨୬ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ GenZ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦରେ ୨୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେପାଳର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ନେପାଳରେ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ହିଂସା ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଏବଂ ହିଂସା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ନେପାଳ ସରକାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନକରିବା ଏହି ନିଷେଧ ର କାରଣ ଥିଲା। ନିଷେଧ ପରେ, ନେପାଳରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏକ୍ସ (ଟ୍ବିଟର) ଏବଂ ୨୬ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ନକଲି ଖବର, ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର କାରଣ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ନିଷେଧକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ GenZ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ହାମି ନେପାଳ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନର ବ୍ୟାନର ତଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ମୈତିଘର ମଣ୍ଡଳାରୁ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଟକାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ତୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ରବର ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଗୁଳିଚାଳନାରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ 17 ଜଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସହର ଇଟାହାରୀରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 28 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 300 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନେପାଳ ସରକାର ସେନା ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।